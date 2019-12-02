فن صناعة الأحلام الكاذبة للشعوب.. بقلم جلال الدين محمد ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الشخصية الكارثية في مجال الـلا إنسانية التي استلمت القيادة في إيطاليا، واسمها باللغة الإيطالية:- (Benito Andrea Mussolini -بينيتو أندريا موسوليني)،، وهو الرجل الذي حكم إيطاليا ما بين 1922 و1943 في منصب رئيس الوزراء)،، لقد تخصص السيد “موسوليني” في فن تخدير واستعباط واستهبال الشعوب، وبرع في فن الأكاذيب وبث الأماني، والأحلام الوردية، ووهو صاحب الحقوق الفكرية في فن قيادة الشعوب كما يقود راعي الأغنام قطيعا من التيوس والماعز البلدي والجبلي والضان إلى المسالخ للذبح،،، فقاد الشعب الإيطالي بذات الفكر الفاشيستية،، فأصبح في زمن قليل محبوبا من معظم الشعب الإيطالي، فهو صانع الأمل وهو مؤسس (الحزب الوطني الفاشي) صاحب النظرية (الفاشيستية في قيادة الرعاع من الشعوب).

كان موسوليني رجلا كذوبا بدرجة تفوَّق فيها على ابن سلول، وكان من أهم أقواله للشباب الإيطالي مقولته الأشهر لهم هي: (أن تعيش يوما واحدًا مثل الأسد خير لك من أن تعيش مائة عام مثل الخروف)،، بينما كان هويعامل الشعب والشباب كما يعامل الراعي (الخراف والماعز والتيوس).

من أكبر إنجازات (موسولني) أمر مضحك جدا، حيث جمع أفراد قيادات الحزب الشيوعي الإيطالي وهزمهم في شارع عام، وأجبرهم على شرب (زيت الخروع) لكل منهم زجاحة سعة نصف لتر كأمل، “وعملوها الشيوعيون في أنفسم بدون بامبرز وفي الشارع” وظلت محفورة في ذاكرة الشعب الإيطالي كنقطة فضيحة سوداء على الحزب الشيوعي هناك.

ثم برع من بعدها موسوليني في خداع الشعب والأمة الأوربية كاملة، وكان يوهم القوات الأوربية بأن قوته في إيطاليا قوامها يصل إلى 12 مليون مقاتل، بينما كل قوته الإيطالية بما فيها الاحتياطي والمجندين (بالقوة القهرية) لا يتجاوز عددهم المليوني جندي بأحسن الإحصائيات.

جير موسوليني أجهزة الدولة كلها لخدمة حزبة (الحزب الوطني الفاشي) فكانت المخابرات هي مخابرات تعمل لصالح الحزب فقط قبل أن تعمل لصالح الدولة الإيطالية، وفكك الجيش ونظم جيشا جديدا تابع للحزب الوطني الفاشي، وتأتي حماية الحزب قبل حماية البلاد بالنسبة للقوات النظامية الإيطالية كافة، ولذلك استطاع موسوليني أن يحكم إيطاليا لفترة وصلت إلى ما يقارب الربع قرن من الزمان (23 سنة تقريبا).

ساند موسولني مجموعة من أهل الانتفاع والعصابات التي فتح لها موسوليني الحدود الإيطالية لتمارس أعمالها، فكانت إيطاليا على عهد موسوليني بؤرة نشاط (المافيا) العالمية، وكانت جزيرة صقلية، هي منطقة محمية بالقانون الفاشيستي من التدخل،، لأنها منطقة نفوذ المافيا وتجار المخدرات العالمية، وبها أضخم منتجعات وفنادق على البحر وميناء مخصص لتفريغ حمولات المخدارت والخمور المهربة من حول العالم إلى داخل أوروبا تحت إشراف ومكاسب عصابة المافيا مباشرة، وتحت غطاء وحماية شخصية من الرئيس الإيطالي (موسوليني شخصيا) فأصبحت إيطاليا في زمانه مرتعا للدعارة والمخدرات وكافة أصناف الخمور المهربة من كل دول العالم خاصة من أمريكا الجنوبية، فأسست المافيا لها في المكسيك أضخم (كارتيل لتهريب وزراعة المخدرات والتسويق العالمي كان ينطلق من جزيرة صقلية).

في العام 1943 وإبان الحرب العالمية الثانية والتي شارك فيها موسوليني إلى جانب النازي هتلر، فكان التحالف (النازي الفاشي) الذي فشل في الحرب فهرب موسوليني إلى سويسرة بعد أن اجتمع عليه جموع الشعب في انتفاضة هي الأولى من نوعها في أوربا، وتم القبض عليه في المعابر السويسرية وتم إعدامه (رميا بالرصاص) نكالا له لما فعله بالشعب الإيطالي ومما جعل الشعب الإيطالي بسبب حكمه الظالم من أفقر الشعوب الأوربية وقتها.

هذه القصة لا تحكي عن موسوليني فحسب،، عزيزي القارئ تمعن في القصة أعلاها، ستجدها تنطبق على معظم قيادات الشعوب العربي إلا من رحم ربي، فالقيادات في العالم الثالث في بعضها (وهم أغلبية)، عبارة عن قيادات فاشيستية المذهب في الحكم، والنفاق يفوح من عطر حروفهم التي يتحدثون بها للشعوب، ولكن هل العيب في العالم الثالث من الأنظمة التي تحكم بلادها بالأسلوب الفاشيستي والنهب والأكاذيب والسرقة لأموال الشعب العالمة،، أم العيب من الشعوب التي تغمض عينها وعقلها، فيتم قياداتهم كما يتم الراعي قيادة قطيع من الأغنام إلى المسالخ للذبح؟.

حاشية

الفاشية :- بالإنجليزي هي(Fascism) وهي كلمة منسوخة من العبارة الأصلية باللغة الإيطالية (fascio)، فهل عرفت يا عزيزي القارئ ما معنى الفاشستية، وهل تحتاج لتفسير في الحاشية،، إن لم تعلم ما المعنى فارجع واقرأ المقال مرة أخرى فالمعنى واضح.