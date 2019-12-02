شركة قطرية للإستثمار في قطاع الماشية واللحوم بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مصادر بقطاع الثروة الحيوانية في السودان، عن وصول شركة قطرية عاملة فى استيراد الماشية واللحوم للبلاد خلال الأسبوع المقبل .

وقالت المصادر لـ( باج نيوز ) إن الشركة القطرية تستهدف استيراد اللحوم من المناطق التى لم تظهر فيها حالات لمرض حمى الوادى المتصدع وأشارت إلى أن الشركة ستقف على كافة الاجراءات الفنية والضوابط الخاصة مع وزارة الثروة الحيوانية لاستيراد الماشية واللحوم .

ويبحث السوق القطري دد من الخيارات لاستيراد الماشية خاصة بعد ان فرضت السعودية والامارات ومصر حظرا على قطر.

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