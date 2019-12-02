شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي اليوم لاعب هلال الفاشر عوض كرومة متأثرا باصابته أثر حادث الباص لبعثة الفريق أثناء عودته من الخرطوم لمدينة الفاشر قبل بضعة ايام وتوفي فيه مساعد المدرب الهادي محمدين وجرح اخرين.

ربنا يرحمه ويغفر له والصبر وحسن العزاء لأسرته وأصدقائه وزملائه لهﻻل الفاشر.

انا لله وأنا إليه راجعون

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كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري مؤلم يؤدي بحياة نجم هلال الفاشر ومساعد مدربه…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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