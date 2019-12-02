فان دايك: لن أخسر في ليلة الكرة الذهبية

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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أصر الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، على أنه لا خاسر في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، اليوم.
وخرجت بعض التسريبات لتكشف عن فوز ليو ميسي نجم برشلونة بالمركز الأول، وحلول فان دايك وزميله بالريدز محمد صلاح، في المرتبتين الثانية والثالثة.
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية “باريس”.
وقال فان دايك في تصريحات أبرزتها صحيفة “تليجراف” البريطانية و بحسب ماصدر في موقع (kooora): “لا خاسر في هذه الليلة”.
وأضاف “أنا فخور أن أكون في هذه الفئة، لما قمت به مع فريقي ومنتخب بلادي الموسم الماضي”.
وختم “لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين تواجدوا في هذا الحفل ودافعوا عن هذه الجائزة، سنرى ماذا سيحدث”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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