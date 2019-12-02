مكارم بشير تعيش (ريد اختلط بالدم)

عادت الفنانة مكارم بشير للاضواء بقوة بعد ادائها لاغنية “الريد اختلط بالدم” في احدى امسيات الخرطوم الغنائية، حيث وجدت الاغنية رواجاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، مع اشادات واسعة من رواد تلك المواقع باداء مكارم لها، كما حظيت بدرجة استماع ومشاهدة كبيرة مجرد طرحها على موقع اليوتيوب.
مكارم تستعد هذه الايام بحسب آخر لحظة، لاطلالة جديدة في حفلات ذكرى الاستقلال والثورة ورأس السنة، تقدم فيها مجموعة من الاعمال الغنائية الجديدة التي تجمعها مع كبار الشعراء والملحنين، منهم الشاعر اسحق الحلنقي الذي سمح لها من قبل بترديد اغنيته “نجمة نجمة” واهدائها اغنيات اخرى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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