السودان يستضيف احتفال اتحاد الاذاعات العربية

تستضيف الخرطوم في الفترة من الثالث وحتى الثالث عشر من ديسمبر الحالي احتفالات اتحاد إذاعات الدول العربية، والتي تتزامن مع اليوبيل الذهبي للاتحاد الذي والذي تأسس في العام 1969م في السودان وكان أول رئيس له البروفيسور علي محمد شمو. Advertisements وزار الخرطوم الايام الفائتة وفد من الاتحاد العربي وقف على استعدادات الخرطوم لاستقبال الاجتماعات والاحتفالات. وبحسب آخر لحظة، اجتمع الوفد بوزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح ومدير الاذاعة والتلفزيون ابراهيم البزعي، واطمان على التجهيزات النهائية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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