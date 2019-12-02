القديل يتعافى ويعود من القاهرة

عاد من القاهرة الفنان الموسيقي يوسف القديل بعد رحلة علاج استغرقت شهراً كاملاً، اطمأن خلالها على صحته بعد الوعكة الصحية التي المت به واستدعت حجزه بمستشفى السلاح الطبي. Advertisements وأكد القديل تماثله للشفاء، وقال بحسب آخر لحظة انه يتقدم بالشكر لكل الذين وقفوا الى جانبه بداية بزملائه الفنانين وكل الفنانين السودانيين بالقاهرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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