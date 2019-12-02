شادية توثق للفنان محمد ميرغني

توثق الاعلامية والشاعرة المعروفة شادية عطا المنان للفنان الكبير محمد ميرغني في حلقة خاصة تبث عبر شاشة الشمالية الفضائية. ويتم تسجيل الحلقة بصالة دار الشرطة بالخرطوم. Advertisements وقالت شادية لـ آخر لحظة ان الفنان محمد ميرغني لن تكفي حلقة واحدة للتوثيق لمسيرته الاعلامية الذاخرة بالابداع، وان حلقة اليوم هي بداية لمزيد من الحلقات. مضيفة انها ستقوم خلال الفترة القادمة بالتوثيق لكبار المبدعين بالبلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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