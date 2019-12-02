بسمات تحارب (الإتكالية)

اثارت المذيعة بسمات عثمان قضية اجتماعية تؤرق المجتمع الذي كان معروفاً بالتكافل والتعاون، وذلك خلال الفترة الصباحية لقناة النيل الازرق امس، حيث تناولت “الاتكالية” في المجتمع السوداني بعد ان تحولت الى ظاهرة منتشرة بدات بالبيوت التي اصبحت تعتمد على شخص واحد في توفير احتياجات المنزل المختلفة، في ظل ظروف اقتصادية قاسية تفرض على الجميع التعاون والمشاركة في توفير ضروريات الحياة. Advertisements وقد وجدت الحلقة وفقاً لآخر لحظة تفاعلاً كبيراً من جمهور المشاهدين الذين شاركوا بآرائهم عبر الهاتف. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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