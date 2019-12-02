التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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كشف تُجّار السلع الاستهلاكية لمصادر أمس، عن ارتفاع أسعار الدقيق بالأسواق، وعزا التجار الزيادة لارتفاع سعر الصرف, ووصفوها بالكبيرة.
وقال تاجر سلع استهلاكية بالسوق العربي فضّل عدم ذكر اسمه للمصادر أمس، إن هنالك زيادة في أسعار الدقيق بالأسواق واستقرار أسعار بقية البضائع، مُبيِّناً أن سعر الباكت دقيق سيقا قفز إلى (600) جنيه بدلاً من (444) جنيهاً لسعر القطاعي، وسعر الكيلو (55) جنيهاً بدلاً من (50) جنيهاً، فيما قَفَزَ دقيق زادنا لـ(550) جنيهاً للباكت، وقال إنّ الأسواق تشهد ركوداً حاداً وارتفاعاً في أسعار البضائع عُمُوماً، لافتاً لارتفاع سعر زيت الفهد عبوة (36) لتراً لـ(1,700) جنيه.
وقال الجاك محمد تاجر سلع بشرق النيل بحسب صحيفة السوداني أمس، إن هنالك ارتفاعاً في سعر شاي الغزالتين حيث بلغ سعره (200) جنيهاً بدلاً من (165) جنيهاً عبوة (450) جراماً لسعر القطاعي، فيما قفز سعر السكر زنة (10) كيلو (360) جنيهاً وزنة (50) كيلو (1,600) جنيه، واصفاً الحركة التجارية بالضعيفة، فيما بلغ سعر زيت الفول عبوة (36) لتراً لـ(1,800) جنيه، أما زيت الفهد (1,700) جنيه، وسعر الرطل (60) جنيهاً، أما كيلو الجِبنة بلغ (206) جنيهات، وقال إن هنالك تراجعاً في أسعار البصل، حيث بلغ الربع (200) جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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