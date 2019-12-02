ضبط شابين بحوزتهما حشيش داخل شقة بشرق النيل

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بمحلية شرق النيل من القبض على شابين بحوزتهما حشيش افغاني داخل شقة بالحاج يوسف . وكشف مصادر أن شرطة المكافحة حصلت على معلومات حول نشاط المتهمين في الإتجار بالمخدرات . Advertisements وعلى ضوء ذلك نصبت الشرطة كميناً وبموجب أمر تفتيش تمت مداهمة المنزل وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على (2) أكياس كبيرة من الشاشمندي ، إضافة الى كمية من الحشيش الأفغاني ، تم القبض على المتهمين ، وتم تدوين بلاغات في مواجهتهم بحسب صحيفة المجهر . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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