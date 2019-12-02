المالية توقع وثيقة تأييد قروض مع صندوق النقد العربي

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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وقعت الحكومة وصندوق النقد العربي، امس، وثيقة تأييد القروض المبرمة بين الجانبين، وقع عن الحكومة، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، فيما وقع عن الصندوق مديره العام، رئيس مجلس إدارته عبدالرحمن الحميدي.
وتستهدف الوثيقة مواصلة التعاون والشراكة والعمل لتفعيل القروض المبرمة وتكثيف بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد أهمية تمويل التجارة عن طريق قرض سلعي لتوفير احتياجات البلاد من الواردات الاستراتيجية، وتمويل الصادرات سيما تمويل صادرات الذهب.
وكشف الوزير وفقاً لآخر لحظة، عن ترتيبات لإنشاء وحدة لتمويل صادرات المعادن والبترول بوزارة المالية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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