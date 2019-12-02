المالية توقع وثيقة تأييد قروض مع صندوق النقد العربي

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة وقعت الحكومة وصندوق النقد العربي، امس، وثيقة تأييد القروض المبرمة بين الجانبين، وقع عن الحكومة، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، فيما وقع عن الصندوق مديره العام، رئيس مجلس إدارته عبدالرحمن الحميدي. وتستهدف الوثيقة مواصلة التعاون والشراكة والعمل لتفعيل القروض المبرمة وتكثيف بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي خلال المرحلة الانتقالية. Advertisements وأكد أهمية تمويل التجارة عن طريق قرض سلعي لتوفير احتياجات البلاد من الواردات الاستراتيجية، وتمويل الصادرات سيما تمويل صادرات الذهب. وكشف الوزير وفقاً لآخر لحظة، عن ترتيبات لإنشاء وحدة لتمويل صادرات المعادن والبترول بوزارة المالية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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