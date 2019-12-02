البخاف من الخائف بخوف !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* تجدني أحب النجم المصري محمد هنيدي بشكل مبالغ فيه .

* وقناعتي أن الذي يجري في (وريد) محمد هنيدي (شربات ليمون) وليس دم .

* محمد هنيدي في فليم (أمير البحار) سأل عريس تقدم لشقيقته : بتشتغل ايه يا حجازي ؟ رد حجازي : أنا عندي فرن شغال برش الكنافة في رمضان .. فباغته هنيدي بسؤال علي الطائر : طيب وبعد رمضان ؟

* السؤال لطيف جدا .

* زول شغال يرش الكنافة في رمضان ، طيب اها بعد شهر رمضان ينتهي بتشتغل شنو يعني ؟

* حجازي رد علي سؤال هنيدي وهو يضحك : بعد رمضان بلم الكنافة تاني .

* فقال هنيدي مخاطبا والدته : ده جاي يستظرف يا ماما .

* عريس ناس هنيدي بشتغل كنافة في رمضان وبعد رمضان بيلم الكنافة تاني .

* وجمهور المريخ الشهير ب(مدفور البلد) شغال يشجع المريخ لحدي التمهيدي .

* طيب وبعد التمهيدي بيشتغلوا ايه ؟

* بعد التمهيدي بيشجعوا الفرق البتعلب ضد الهلال .

* والله صحي .

* كل سنة كده .

* بشجعوا المريخ افريقيا في مباراتين أتنين .

* المباراة الأولى هي (ذهاب دور ال 64 أو ما يسمى بالتمهيدي) .

* المباراة الثانية هي (إياب دور ال 64 أو ما يعرف بالتمهيدي) .

* وبعد المباراتين ديل بيطروا .

* ثم ينصرفوا لتشجيع الفرق التي تلعب ضد الهلال أفريقيا .

* آخر فريق شجعوهو كان انيمبا النيجيري الذي ابعدناه وبلغنا المجموعات .

* أول أمبارح الاتحاد الأفريقي عمل مباراة الهلال وبلاتنيوم الساعة 9 مخصوص عشان (أطفال أفريقيا ينوموا) .

* وبالفعل كلمناهم وقلنا ليهم نوموا بدري .

* ما في داعي للسهر .

* البرد .

* والكورة مشفرة .

* والتلتلة ما حبابا .

* واصلا أنا بفترض إنو زول بيطير من التمهيدي حقو ينوم بدري .

* قلنا ليهم ما تساهروا .

* قالوا لا .. ح يشجعوا بلاتنيوم .

* ومشوا أندية المشاهدة وشايلين التسالي والسجائر وفول الحاجات .

* هسه فول الحاجات زنبو شنو يساهر معاكم لانصاص الليالي ؟

* ساهروا ويحدوهم الأمل .

* وجا الهلال طير النوم من عيونهم .

* وسجل هدفين كل هدف وجعو أكبر من وجع الهدف التاني .

* المهم .

* تعامل الهلال مع المباراة بواقعية في حدود الظروف والإمكانيات .

* واستطاع أن يحقق المهم في مثل هذه المرحلة .

* النقاط هي (مربط الفرس) في دور المجموعات .

* وبحمدلله نجح الهلال في تحقيق ذلك .

* نعم الأداء لم يكن بالشكل المطلوب ولكنه أفضل من المباريات السابقة .

* إذا قارنا مستوى الهلال أمام بلاتنيوم ومستواه أمام المريخ نجد أن الهلال أمس الأول كان أفضل .

* وتحديدا في النصف الأول من الشوط الأول .

* بلاتنيوم (راسو لافي) لحدي الدقيقة (25) من زمن الشوط الأول .

* نستبشر بهذه البداية وهذه الروح ونتمنى أن نرتقي للأفضل .

* ننشد هلال أفضل .

* نعمل لتقليل الأخطاء ونراجع السلبيات التي ظهرت في الأداء والتنظيم .

* يحتاج دراج أن يراجع حساباته وكذلك وليد الشعلة .

* ويحتاج جمال سالم لدعم من الجهاز الفني والإعلام والجمهور .

* غدا يلعب الهلال أمام حي الوادي ونتمنى أن يشارك جمال سالم حتى يجد الدعم ويعيد توازنه .

* لا ننكر أن الخطأ الذي وقع فيه جمال فادح وكبير .

* ولكن هذا لا ينفي أن الهلال سيحتاج لجمال في مباراة الأهلي والنجم .

* مباراة بلاتنيوم أثبتت أن سليم برشاوي لاعب كبير وسيكون له مستقبل باهر .

* كما أثبتت المباراة (ما في مدرب عاقل بيبعد بشة الصغير من التشكيلة) .

* عموما .. معالجة السلبيات هي الأهم .

* الجهاز الفني نفسه تحس بأنه مرتبك لحد ما .

* كده كده فزنا علي بلاتنيوم في مباراة حقق فيها الهلال الأهم ولكنه لم يطمنا بالشكل الذي يطرد الخوف .

* لو قلنا ما خايفين نكون كضابين .

* ولو قلنا الهلال مية مية نكون بنضحك علي روحنا .

* دايرين شغل وشغل كتير .

* وهذه البداية التي حصدنا فيها النقاط يجب أن تكون نقطة انطلاقة للأفضل .

* ثم نكرر ونكرر ، علي مجلس الإدارة أن يحسم أمر المحترفين الأجانب منذ الآن حتى إذا حان موعد التسجيلات نكون جاهزين .

* الإضافات المنتظرة ستلعب معنا ثلاث مباريات في المجموعات .

* فلابد أن تكون إضافات حقيقة تحدث الفارق وتنقلنا للمرحلة القادمة .

* نحن سعداء بهذه النقاط وما زلنا خايفين وناقصنا الكتير .

* وتحية كبيرة لجمهور الهلال وللاولترس وتحية خاصة لمحمد موسى الضي وابوعاقلة ولكل أهل الهلال .

* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* وقول النصيحة كلمني مالك ….(ساهرت مع إنك تمهيداوي) .