البخاف من الخائف بخوف !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* تجدني أحب النجم المصري محمد هنيدي بشكل مبالغ فيه .
* وقناعتي أن الذي يجري في (وريد) محمد هنيدي (شربات ليمون) وليس دم .
* محمد هنيدي في فليم (أمير البحار) سأل عريس تقدم لشقيقته : بتشتغل ايه يا حجازي ؟ رد حجازي : أنا عندي فرن شغال برش الكنافة في رمضان .. فباغته هنيدي بسؤال علي الطائر : طيب وبعد رمضان ؟
* السؤال لطيف جدا .
* زول شغال يرش الكنافة في رمضان ، طيب اها بعد شهر رمضان ينتهي بتشتغل شنو يعني ؟
* حجازي رد علي سؤال هنيدي وهو يضحك : بعد رمضان بلم الكنافة تاني .
* فقال هنيدي مخاطبا والدته : ده جاي يستظرف يا ماما .
* عريس ناس هنيدي بشتغل كنافة في رمضان وبعد رمضان بيلم الكنافة تاني .
* وجمهور المريخ الشهير ب(مدفور البلد) شغال يشجع المريخ لحدي التمهيدي .
* طيب وبعد التمهيدي بيشتغلوا ايه ؟
* بعد التمهيدي بيشجعوا الفرق البتعلب ضد الهلال .
* والله صحي .
* كل سنة كده .
* بشجعوا المريخ افريقيا في مباراتين أتنين .
* المباراة الأولى هي (ذهاب دور ال 64 أو ما يسمى بالتمهيدي) .
* المباراة الثانية هي (إياب دور ال 64 أو ما يعرف بالتمهيدي) .
* وبعد المباراتين ديل بيطروا .
* ثم ينصرفوا لتشجيع الفرق التي تلعب ضد الهلال أفريقيا .
* آخر فريق شجعوهو كان انيمبا النيجيري الذي ابعدناه وبلغنا المجموعات .
* أول أمبارح الاتحاد الأفريقي عمل مباراة الهلال وبلاتنيوم الساعة 9 مخصوص عشان (أطفال أفريقيا ينوموا) .
* وبالفعل كلمناهم وقلنا ليهم نوموا بدري .
* ما في داعي للسهر .
* البرد .
* والكورة مشفرة .
* والتلتلة ما حبابا .
* واصلا أنا بفترض إنو زول بيطير من التمهيدي حقو ينوم بدري .
* قلنا ليهم ما تساهروا .
* قالوا لا .. ح يشجعوا بلاتنيوم .
* ومشوا أندية المشاهدة وشايلين التسالي والسجائر وفول الحاجات .
* هسه فول الحاجات زنبو شنو يساهر معاكم لانصاص الليالي ؟
* ساهروا ويحدوهم الأمل .
* وجا الهلال طير النوم من عيونهم .
* وسجل هدفين كل هدف وجعو أكبر من وجع الهدف التاني .
* المهم .
* تعامل الهلال مع المباراة بواقعية في حدود الظروف والإمكانيات .
* واستطاع أن يحقق المهم في مثل هذه المرحلة .
* النقاط هي (مربط الفرس) في دور المجموعات .
* وبحمدلله نجح الهلال في تحقيق ذلك .
* نعم الأداء لم يكن بالشكل المطلوب ولكنه أفضل من المباريات السابقة .
* إذا قارنا مستوى الهلال أمام بلاتنيوم ومستواه أمام المريخ نجد أن الهلال أمس الأول كان أفضل .
* وتحديدا في النصف الأول من الشوط الأول .
* بلاتنيوم (راسو لافي) لحدي الدقيقة (25) من زمن الشوط الأول .
* نستبشر بهذه البداية وهذه الروح ونتمنى أن نرتقي للأفضل .
* ننشد هلال أفضل .
* نعمل لتقليل الأخطاء ونراجع السلبيات التي ظهرت في الأداء والتنظيم .
* يحتاج دراج أن يراجع حساباته وكذلك وليد الشعلة .
* ويحتاج جمال سالم لدعم من الجهاز الفني والإعلام والجمهور .
* غدا يلعب الهلال أمام حي الوادي ونتمنى أن يشارك جمال سالم حتى يجد الدعم ويعيد توازنه .
* لا ننكر أن الخطأ الذي وقع فيه جمال فادح وكبير .
* ولكن هذا لا ينفي أن الهلال سيحتاج لجمال في مباراة الأهلي والنجم .
* مباراة بلاتنيوم أثبتت أن سليم برشاوي لاعب كبير وسيكون له مستقبل باهر .
* كما أثبتت المباراة (ما في مدرب عاقل بيبعد بشة الصغير من التشكيلة) .
* عموما .. معالجة السلبيات هي الأهم .
* الجهاز الفني نفسه تحس بأنه مرتبك لحد ما .
* كده كده فزنا علي بلاتنيوم في مباراة حقق فيها الهلال الأهم ولكنه لم يطمنا بالشكل الذي يطرد الخوف .
* لو قلنا ما خايفين نكون كضابين .
* ولو قلنا الهلال مية مية نكون بنضحك علي روحنا .
* دايرين شغل وشغل كتير .
* وهذه البداية التي حصدنا فيها النقاط يجب أن تكون نقطة انطلاقة للأفضل .
* ثم نكرر ونكرر ، علي مجلس الإدارة أن يحسم أمر المحترفين الأجانب منذ الآن حتى إذا حان موعد التسجيلات نكون جاهزين .
* الإضافات المنتظرة ستلعب معنا ثلاث مباريات في المجموعات .
* فلابد أن تكون إضافات حقيقة تحدث الفارق وتنقلنا للمرحلة القادمة .
* نحن سعداء بهذه النقاط وما زلنا خايفين وناقصنا الكتير .
* وتحية كبيرة لجمهور الهلال وللاولترس وتحية خاصة لمحمد موسى الضي وابوعاقلة ولكل أهل الهلال .
* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* وقول النصيحة كلمني مالك ….(ساهرت مع إنك تمهيداوي) .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.