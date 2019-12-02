النظام الاساسي الجديد للمريخ في مهب الريح.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** والله اندهشت حقيقة واعلام الهلال يطبل كل ذاك التطبيل ويهتف ويغني لفريقه بعد انتصار باهت علي فريق بلانتيوم الزممباوي والتطبيل بلغ مدي بعيدا وكأن الهلال قدم ارقي فنون كرة القدم وانتصر علي الاهلي القاهري او مازمبي او الترجي وكلنا شاهدنا المباراة من البداية حتي النهاية وكان الفريق الخصم المسيطر بنسبة ٨٠ % وافراده تناقلوا الكرة في خفة ورشاقة وهددوا مرمي جمال سالم باكثر من تسديدة وافلح الازرق في احراز هدفين لكنه كان ضعيفا من حيث الاداء وجعلنا نضع ايادينا علي قلوبنا خوفا من مصير مظلم في مباراته القادمة بالقاهرة

** صحيح ان الهلال كسب ثلاث نقاط في بداية المشوار وهذا رائع ولكن المستوي غير مطمئن و هذه حقيقة تمنيت ان يعكسها الاعلام بدلا من التطبيل الاجوف ومشوار المنافسة مازال طويلا والهلال وبهذا المستوي لن يزيد عن الثلاث نقاط بالنظر لمستوي الاهلي والنجم الساحلي وبلانتيوم

** من سؤ حظ الهلال ان الاهلي قد خسر في تونس وسيدفع بكل قواه في لقاء الجمعة والاهلي بالطبع يتمتع بشعبية جارفة وقد سمحت السلطات الامنية هناك بدخول ١٠ الف مشجع لن يصمتوا ولا دقيقة ولن يستطيع المدرب صلاح محمد ادم ومساعده هيثم مصطفي لاعب المريخ السابق معالجة كل الاخطاء قبل مباراة الجمعة

** اننا نشفق علي الهلال لانه يمثل الكرة السودانية في كبري البطولات الافريقية ونريده قويا وعملاقا ومشرفا ويكفي ما تعرضت له الكرة السودانية في منافستي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية

** انتقدت بعض الاقلام قرار الاتحاد العام باداء الهلال مباراته الدورية عصر اليوم امام الوادي نيالا لانه علي سفر وتنتظره مباراة هامة امام الاهلي ونقول ان قرار الاتحاد في محله ومن مصلحة الهلال اداء مباراة اليوم في محاولة لمعالجة بعض الاخطاء رغم قوة وخطورة حي الوادي الذي انتصر علي المريخ قبل ثلاث اسابيع ولكن البطولة الافريقية اهم من الدوري والهلال لو انتصر علي الاهلي سيتقدم خطوة كبيرة للامام وسيكون حديث الناس وبعدين الهلال مسافر بالطائرة وما ماشي ( كدراوية ) فلا تحملوا الامور اكثر من ما يجب

** الزمالك المصري وفي نفس المنافسة التي يشارك فيها الهلال تجرع هزيمة قاسية من مازمبي بلغت ثلاثة اهداف نظيفة والحمد للله ان مازمبي لا يلعب في مجموعة الهلال

** المريخ عاد من كوستي بالثلاث نقاط بعد اداء رائع وانتصار باهر علي الرابطة واخرس كل الالسن التي شككت في انتصاره وكان كل لاعبيه نجوما واحرز نلسون زارغيلا اجمل هدف ورسم التش لوحة سريالية من الابداع واكد عماد الصيني ان خروجه من التشكيل الاساسي مستقبلا ضربا من المستحيل واخشي ان يفقد الاحمر الصيني في المباريات المقبلة بسبب سفره مع المنتخب الوطني الي يوغندا وقد خير الاتحاد العام الاندية في سفر لاعبيها وارجو ان من مجلس المريخ ان يتحرك لاستثناء الصيني من السفر فالمريخ تنتظره اخطر مبارتين في عطبرة ومساء امس واصل الزعيم انتصاراته في الدوري وتفوق علي الفلاح بهدفين وارتفع برصيده الي ٢٣ نقطة متفوقا علي نده ومنافسه الهلال حتي لو انتصر اليوم علي حي الوادي وقدم الاحمر اداء رائعا في الشوط الثاني وتراجع في الشوط الثاني بصورة ازعجت الجمهور واطلق صافرات الاستهجان

** المفوضية الولائية رفضت رفضا قاطعا اجازة النظام الاساسي للمريخ عن طريق الجمعية التعاونية التي عقدت قبل فترة ووصفت ما حدث بالمهزلة وكان غريبا ان يتحدي السيد علي اسد عضو مجلس الفشل المريخي كان غريبا ان يتحدي القانون ويقول ان قرار المفوضية لا يعنينا وسنذهب للفيفا وسؤال بسيط لعلي اسد ان كان قرار المفوضية لا يعنيكم لماذا تذهبون للفيفا

** علي اسد ورهطه في مجلس الفشل مقتنعون تماما ان انعقاد الجمعية التعاونية بذاك الشكل غير قانوني وان اجازة النظام الاساسي غير قانوني لكنهم يكابرون والمكابرة ما بتنفع وليها حد

** طالما كانت المفوضية مسئولة عن جمعية المريخ العمومية حسب النظام الاساسي القديم للمريخ ما دخل الاتحاد العام في الجمعية

** ليس المريخ وحده هنالك عدد من الاندية لم تجيز نظامها الاساسي حتي الان من بينها الهلال العاصمي

** لجنة المسابقات اجتمعت امس وعاقبت الهلال بخسارة مباراة القمة ٢…صفر ..تصوروا .

يعني فسرت الماء بالماء لان الهلال اصلا مهزوم بهدفين والغريبة ان اللجنة المحترمة اشادت بسلوك لاعبي الهلال وجهازه الفني ولم يتبق لها الا ان تتوج عبداللطيف بويا بطلا ونجما وقامت اللجنة بتحويل ملف احداث المباراة للجنة الانضباط ..واللجنة لم تخصم من رصيد الهلال ولم تحرمه من جماهيره في اي مباراة قادمة ..وعاش العدل ..

** اتابع هذه الايام واستمتع بمباريات دورة الخليج المقامة بدولة قطر واستمتع بالملاعب قبل المباريات ..ملاعب زي الفل ..اضاءة وارضية مسطحة خضراء ومدرجات انيقة .وطبيعي ان يكون المستوي رفيعا راقيا لكل المنتخبات وارشح العراق لاحراز البطولة

** امس الاول اوفي السلطان حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بوعده وقام بتسليم نجوم المنتخب الوطني والجهاز الفني حافز الفوز علي ساوتومي في احتفال رائع وتسلم الاتحاد العام دعم الاخ صابر الخندقاوي للمنتخب وهو دعم عيني كبير عبارة عن اثنين ست فنايل باللونين الاحمر والابيض ولبسة للسفر.. ومن هنا نشيد بالخندقاوي هذا الرجل الذي ظل في خدمة المنتخبات الوطنية من منطلق حبه لهذا الوطن

** اخيرا غادر المدرب الكرواتي مدرب منتخبنا الوطني بعد انتهاء فترة عقده ونامل في اختيار مدرب اجنبي اخر وصرف النظر عن اي مدرب وطني لنتفادي مشكلات كبيرة وقد طالعنا الكثير من الاسفاف بعد ان لوح الاتحاد العام باختيار ابراهومة لاعب المريخ السابق مدربا للمنتخب

** في مرة قادمة باذن الله اكتب بتوسع عن عودة هيثم مصطفي للهلال

** حي العرب انتصر علي الامل والاهلي العاصمي اكتسح اهلي عطبرة بسباعية محرزا اكبر انتصار في الدوري الممتاز والامنيات ان تتواصل انتصارات الفرسان

** الاخ جمال الوالي ..صباح الخير

** ياما غنيتك وكان كل عشانك

** اخر دبوس

** النظام الاساسي الجديد للمريخ في مهب الريح والصقر ان وقع كتر البتابت عيب وما بنفع الجقليب