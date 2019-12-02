الجيش السوري يدمر هدفا معاديا فوق مطار أبو الضهور شرق إدلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مراسلنا في ريف إدلب بأن الجيش السوري تمكن، قبل قليل، من إسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أبو الضهور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأوضح مراسل “سبوتنيك” أن مضادات الدفاع الجوي في الجيش السوري تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة أثناء محاولتها الاقتراب من أجواء مطار أبو الضهور، في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين وحدات من الجيش السوري وبين “تنظيمي جبهة النصرة وأجناد القوقاز الإرهابيين” في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكانت مضادات الدفاع الجوي في الجيش السوري أسقطت في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من مطار حماة العسكري.

يذكر أن مطار أبو الضهور العسكري صمد في وجه الحصار، الذي فرضته عليه الجماعات الإرهابية، منذ عام 2012 وحتى تاريخ سقوطه شهر سبتمبر 2015، إلا “تنظيم أجناد القوقاز الإرهابي، ارتكب مجازر بشعة بحق حامية المطار التي كانت مكونة من 71 جنديا، وبحق أهلي القرى المحيطة بحجة تأييدهم للدولة السورية وتقديمهم العون للجنود السوريين المحاصرين”.

سبوتنيك