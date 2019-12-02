رئيس الوزراء السوداني: لقاء الجالية السودانية بواشنطن يُعطي الأمل في عبور المرحلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إنه يصبو لاسهامات السودانيين في الولايات المتحدة الامريكية، للمساعدة في البلاد بحقبة ما بعد الإطاحة بالبشير.

ووصل حمدوك إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة يأمل السودانيين أن تنتهي بقرارات تسهم في خفض العقوبات المفروضة على بلادهم، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المأزومة.

ووصف حمدوك نقاشاته مع أعضاء الجالية السودانية في واشنطن، بالمذهل، مضيفاً بأنه ذلك أعطاه الأمل في التغلب على التحديات التي تعوق مسيرة البلاد.

معرباً عن تقديره لاضطرار كثير منهم لاتخاذ القرار الصعب، بمغادرة الوطن، بحثاً عن الحياة الكريمة وهرباً من سياسات النظام البائد التي جعلت من بقائهم أمراً “مستحيلاً”.

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