كباشي يكشف عن تلقي رئيس مجلس السيادة دعوة رسمية من ماكرون لزيارة فرنسا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي عن تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لزيارة فرنسا. وأشار الكباشي في تصريحات لـ(التيار) أمس، أن البرهان تلقي دعوة من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لزيارة فرنسا، وأوضح أن الدعوة تأتي في إطار تعزيز علاقات السودان الخارجية وسبل تقوية التعاون، واعتبر أن الزيارة تعد مؤشرًا واضحًا يعكس اهتمام دول العالم بالتغيير الذي حدث بالبلاد وما نتج عنه من حكومة تتولى مهام الفترة الانتقالية وتقود التحول الديمقراطي المنشود. التيار المادة السابقة قَتَلة محجوب!.. بقلم لينا يعقوب المقالة القادمة مدينة جوبا..الحلم الحائر!

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