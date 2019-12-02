مدني عباس: الأنظمة الديمقراطية التي تنادي بالحريات لا تتجه للعزل السياسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، وزير الصناعة والتجارة، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون تفكيك الإنقاذ الذي تمت إجازته في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، ونفى مدني بشدة أن تكون فقرة (العزل السياسي) قد كانت موجودة بالقانون، وقال مادة “العزل السياسي” لم تضمن في الوثيقة الأولية التي أشرف عليها وزير العدل نصرالدين عبد البارئ وتمت إجازتها، وقال مدني في حوار لـ(التيار) ينشر لاحقًا “الأنظمة الديمقراطية التي تنادي بالحريات لا تتجه للعزل السياسي”، واستدرك قائلًا “لكن المؤتمر الوطني منبوذ من الشعب ومعزول”، وأكد أن إجازة القانون شهدت توافقًا تامًّا بين المدنيين والعسكريين، وعزا تأخر الاجتماع لإجراءات فنية تتعلق بإحكام صياغة القانون، ومواءمته مع الوثيقة الدستورية، وحول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد أفصح مدني عن سياسات وإجراءات جارية لاحتواء تداعيات الأزمة التي خلفها النظام البائد، وقال مدني “العام 2020 سيشهد الوضع الاقتصادي استقرارًا ملحوظًا”، في وقتٍ أشار فيه إلى اتجاه الدولة لـ”التعاونيات”، مشيرًا إلى إجراءات جارية لتعديل قوانين التعاونيات، وإعادة دورها الطبيعي، وذكر “تعديل القوانين سيحدث التوازن المطلوب ويمكن للتعاونيات أن تساهم حقًّا في تخفيف أعباء المعيشة”، لافتًا إلى أن لديهم اتفاقات مع مصانع لتبيع سلعها للمواطن بسعر المصنع عبر التعاونيات، مؤكدًا أن وزارته ستنفذ رقابة مشددة على الأسواق بعد إجازة قانون حماية المستهلك، وتعيين مدير جديدة للجهاز، بجانب عمل نيابة المستهلك، وشرطة حماية المستهلك.

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