سجن سائق يستغل سيارته في بيع الوقود في السوق السوداء

أصدرت محكمة بورتسودان الجنائية حكماً يقضي بالسجن (6) أشهر ومصادرة (22) جالون بنزين من سائق عربة مازدا ، يقوم بتزويد سيارته بالوقود وتفريغها في جوالين ويقف في صف الوقود مرة أخرى لبيعه في السوق الأسود .

وحسب قضية الإتهام أن السلطات حصلت على معلومة أن السائق قد تفرغ لتزويد سيارته بالوقود وتفريغها في جوالين داخل منزله ، ويقوم ببيع ماتحصل عليه من الوقود .

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وفور الحصول على المعلومة تم نصب كمين للسائق وبمداهمة منزله عث على (22) جالون بنزين تم اقتياده الى قسم الشرطة وتدوين بلاغات في مواجهته بحسب صحيفة المجهر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )