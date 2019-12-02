سجن سائق يستغل سيارته في بيع الوقود في السوق السوداء

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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أصدرت محكمة بورتسودان الجنائية حكماً يقضي بالسجن (6) أشهر ومصادرة (22) جالون بنزين من سائق عربة مازدا ، يقوم بتزويد سيارته بالوقود وتفريغها في جوالين ويقف في صف الوقود مرة أخرى لبيعه في السوق الأسود .
وحسب قضية الإتهام أن السلطات حصلت على معلومة أن السائق قد تفرغ لتزويد سيارته بالوقود وتفريغها في جوالين داخل منزله ، ويقوم ببيع ماتحصل عليه من الوقود .
وفور الحصول على المعلومة تم نصب كمين للسائق وبمداهمة منزله عث على (22) جالون بنزين تم اقتياده الى قسم الشرطة وتدوين بلاغات في مواجهته بحسب صحيفة المجهر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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