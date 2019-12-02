“القارديان”: تفكيك المؤتمر الوطني امتحان لقدرات حكومة “حمدوك”

وصفت صحيفة “القارديان” البرطانية، قرار حل وتفكيك حزب المؤتمر الوطني، بالخطوة الهامة نحو التغيير وتحقيق أهداف الثورة.

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وقالت إن إنفاذ قرار الحكومة بحل الحزب، يعد خطوة للسير في طريق الديمقراطية، كما يعد الامتحان الحقيقي لمقدرة ورغبة الحكومة الحالية بقيادة “حمدوك” على تفكيك الحزب، وحذرت من أن يكون حل الحزب تجميلياً وشكلياً أكثر من كونه حقيقياً وإيذاناً بانتهاء عهد الإنقاذ، وأضافت بأنه في حال لم يكن حل الحزب حقيقياً، فإنه سيسمح له بالظهور في ثوب جديد أكثر قبولاً لدى الشعب السوداني من الحزب السابق.

وأوضحت الصحيفة أن تفكيك الحزب يعني مصادرة جميع أصوله وأمواله إلى خزانة الدولة ومصادرة الأموال التي تم الحصول عليها من قبل نخب الإنقاذ من الخزينة العامة لإنشاء مؤسسات تعمل كدولة موازية للحكومة الفعلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)