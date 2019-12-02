مسلحون جنوبيون يغتالون (3) من أبناء المسيرية بغرب كردفان

اغتالت قوة مسلحة من دولة جنوب السودان، (3) من أبناء المسيرية بمنطقة “الشقاقة” التابعة لمحلية أبيي بغرب كردفان، فيما لا يزال آخرون مفقودين منذ ليل أمس الأول.

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وأفادت مصادر من ذوي الضحايا أمس، بأن الهجوم الغادر وقع عندما كانت مجموعة من الشباب في طريقهم إلى سوق ميوم، فهجمت عليهم القوة وقتلت منهم (3) على الفور هم “حماد أحمد الإغيبش، عبد الله عامر ودينق الصادق”.

وأكدت المصادر وصول جثامينهم لمناطق ذويهم، وطالب ذوو المجنى عليهم السلطات التدخل بحسم ردع التعديات الجنوبية على الأهالي، وضرورة التوصل للجناة والاقتصاص منهم، وأوضحوا أن بعض رفقائهم لا يزالون مفقودين دون التوصل إلى موقعهم وما إذا تم اغتيالهم أم محتجزين، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)