“الجزولي” يوضح تفاصيل ما حدث في خطبة مسجد الجامعة

قال رئيس حزب دولة القانون والتنمية د. محمد علي الجزولي، إن موضوع خطبة الجمعة بمسجد جامعة الخرطوم بسيط، ولا يحتاج كل هذه الضجة، ولكن إدارة شؤون الطلاب بالجامعة روجت الخطبة بشكل غير مسبوق، واعتبر هذا الترويج جيداً ويخدم الموضوع الذي كان يريد الحديث عنه.

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وأوضح الجزولي بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنه تلقى اتصالاً من بعض الشباب يدعونه لإلقاء خطبة الجمعة من مسجد الجامعة، وأنه عادة لا يسأل عن تصريحات، لكنه يستجيب للدعوة بحسب رقم الهاتف الذي اتصل به، وهذا ما حدث، وأكد أنه اعتلى المنبر بعد ثلث ساعة من الموعد المحدد للخطبة وليس قبل نصف ساعة كما ادعت الإدارة، وأنه كان على استعداد لينزل عن المنبر ويصلي كأي مأموم إذا اعتذروا له بوجود إمام آخر.

وقال الجزولي، إن مسجد الجامعة ليس المسجد الأقصى ليدير معركة خطبة جمعة فيه، ولكن لم يتم إخطاره من أي جهة بأنه غير مرغوب فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)