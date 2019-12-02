النطق بالحكم في قضية بنك شهير وشركة طبية في التلاعب بأموال الدواء

حجزت محكمة جنايات الفساد ومخالفة الأموال العامة ملف محاكمة بنك شهير وشركة للمعدات الطبية وشركة طبية أخرى للنطق بالحكم ، ويواجه المتهمون تهماً بالتلاعب في النقد الأجنبي من حساب استيراد أدوية .

وتجدر الإشارة الى أن المتهم الأول والثاني يواجهان تهماً تحت نصوص المواد (26،180،5،6،9) من القانون الجنائي وقانون التعامل بالنقد الأجنبي ولائحة التعامل بالنقد الاجنبي .

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وأن المتهم الثالث يواجه تهماً تحت المواد (177) الفقرة الثانية و (89،26،6،5،9) ، من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة ومخالفة قوانين التعامل ولوائح النقد الأجنبي بإعتباره معاوناً للمتهمين بحسب صحيفة المجهر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )