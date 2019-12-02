النطق بالحكم في قضية بنك شهير وشركة طبية في التلاعب بأموال الدواء

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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حجزت محكمة جنايات الفساد ومخالفة الأموال العامة ملف محاكمة بنك شهير وشركة للمعدات الطبية وشركة طبية أخرى للنطق بالحكم ، ويواجه المتهمون تهماً بالتلاعب في النقد الأجنبي من حساب استيراد أدوية .
وتجدر الإشارة الى أن المتهم الأول والثاني يواجهان تهماً تحت نصوص المواد (26،180،5،6،9) من القانون الجنائي وقانون التعامل بالنقد الأجنبي ولائحة التعامل بالنقد الاجنبي .
وأن المتهم الثالث يواجه تهماً تحت المواد (177) الفقرة الثانية و (89،26،6،5،9) ، من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة ومخالفة قوانين التعامل ولوائح النقد الأجنبي بإعتباره معاوناً للمتهمين بحسب صحيفة المجهر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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