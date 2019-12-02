التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : حوادث 41 مشاهدة تمكنت وردية (الكرار) في مطار الخرطوم (وصول) من ضبط مجموعة من الحبوب والحقن والموبايلات مخالفة لضوابط الاستيراد . وكشفت المصادر أن الشرطة ضبطت في ثلاث حقائب نحو (1490) شريط حبوب و(1093) حقنة وععد (426) أمبولة . وجاءت الضبطيات مخالفة لضوابط والاستيراد وفق قانون الصيدلية والسموم ووفق قوائم الأدوية المسموح بإدخالها للبلاد . وأشاد اللواء شرطة ” محمد محجوب عثمان ” مدير الإدارة العامة للشؤن العامة بالجمارك أشاد بيقظة وخبرة منسوبي الجمارك بصالات مطار الخرطوم . Advertisements وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة ) ، أكد أن قوات الجمارك ستظل العين الساهرة لحماية الإقتصاد القومي ومكافحة التهريب . وأضاف أن الضبطيات المتلاحقة لقواته بالمطار خير دليل على ذلك . وبحسب صحيفة المجهر ، أشار العميد طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم ، بإنجازات إدارته في الأيام السابقة ، وإحباطها لكل محاولة تهريب العملات الأجنبية والذهب الى خارج البلاد ، ومحاولات إدخال السلع المخالفة للقوانين . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط حبوب وحقن وهواتف داخل حقائب راكب في طريقها للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.