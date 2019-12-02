مؤتمر صلح بين قبيلتي (الغلفان ودار نعيلة)

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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ترأس والي جنوب كردفان المكلف اللواء الركن رشاد عبد الحميد اسماعيل بالقاعة الحمراء بامانة الحكومة الاجتماع الاول للجنة “8*8″ لقبيلتي الغلفان ودار نعيلة بحضور نائب الامين العام لحكومة الولاية تحت شعار ” لا للحرب نعم للسلام”.
واوضح رئيس اللجنة النور حسين موسى ان الوالي وقف على مجريات الاوضاع بن القبيلتين خاصة بعد الاحداث الاخيرة التي وقعت بينهما.
وقال ان الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بجبر الضرر من اجل ارساء دعائم السلم الاجتماعي وكشف بحسب آخر لحظة، عن اجتماع مرتقب خلال هذا الاسبوع مع الادارة الاهلية بالمنطقة، لحصر الضرر الذي وقع في المال والارواح تنفيذا لموجهات حكومة الولاية.
واضاف ان هنالك مؤتمرا جامعاً من شأنه التوقيع على الصلح النهائي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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