عشرات المستشارين بـ(العدل) يعتكفون بمنازلهم على خلفية نقلهم إلى الرئاسة

اضطر عشرات المستشارين بوزارة العدل للاعتكاف بمنازلهم على خلفية قرار بنقلهم إلى رئاسة الوزارة دون تكليفهم بمهام أو توفير مكاتب لهم، وأصدر وزير العدل نصر الدين عبد الباري أواخر شهر أكتوبر الماضي وخلال شهر نوفمبر عدداً من كشوفات التنقلات شملت نقل عشرات المستشارين من مؤسسات حكومية وآخرين من إدارات داخل الوزارة إلى رئاسة الوزارة.

وأفادت مصادر أن المستشارين المنقولين إلى رئاسة الوزارة فضلوا المكوث في منازلهم دون أخذ إجازات بسبب عدم توفير مكاتب لهم بالوزارة وعدم تكليفهم بأي مهام، وأشارت المصادر إلى أن المستشارين المنقولين لرئاسة الوزارة لا يعرفون مصيرهم حتى الآن.

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في السياق وبحسب صحيفة السوداني، فإن مستشارين منقولين لرئاسة الوزارة دفعوا بمذكرتين لمجلس الوزراء والمجلس السيادي أوضحوا فيها أن قرار النقل مخالف لقانون تنظيم وزارة العدل مشيرين إلى أن النقل يتم من موقع لآخر وأنهم لم يتسلموا عملاً حتى الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)