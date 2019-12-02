التربية: مدير الامتحانات لم يستقل وطلب إحالته للمعاش

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة كشفت وزارة التربية والتعليم أن مدير امتحانات السودان مختار محمد مختار لم يتقدم باستقالته من منصبه، وقال مصدر بالوزارة إن مدير الامتحانات تقدم بطلب مكتوب لوزير التربية محمد الأمين التوم بغرض تسوية معاشه وأنه بلغ السن المحددة للإحالة للمعاش، وشدد المصدر على أن الإجراءات ماضية باتجاه تلبية طلب مدير الامتحانات، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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