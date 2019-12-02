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مديرة مدرسة تعاقب عدداً من طالباتها بسبب أناشيد الثورة

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مديرة مدرسة تعاقب عدداً من طالباتها بسبب أناشيد الثورة

عَاقبت مديرة مدرسة أساس، عدداً من طالباتها بعد أن ردّدن في الطابور الصباحي أغنيات وأناشيد الثورة وذلك بحرمانهن من حضور الحصص لذلك اليوم مع تحذيرهن بعدم ترديدها مرة أخرى.

 

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في الوقت ذاته تفاعلت الطالبات في الطابور الصباحي بما قُدِّم من أناشيد خاصّة بشهداء الثورة وظللن يطلقن الشعارات الثورية بصوت عالٍ في فناء المدرسة، فيما أعلن الطالبات تضامنهن مع زميلاتهن المُعاقبات بعدم حضور الحصص إلا أن مديرة المدرسة خوفاً من تصعيد الأمر سارعت وتنازلت عن قرارها الذي وصفته الطلبات بالثورة المضادة، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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