تفاصيل جديدة بشأن ملف قضية تسريب امتحان الكيمياء

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة اخضعت العديد من الجهات والمؤسسات والهيئات القانونية الملف الذي دفعت هيئة الدفاع عن الاستاذ عمر عبد الله، المتهم بتسريب امتحان مادة الكيمياء للعام 2018 لمحكمة المراجعة العليا مطالبا بضرورة اعاجة فتح ملف القضية واعادة المحاكمة. Advertisements وبحسب آخر لحظة قالت “رأيت” العدلية للخدمات القانونية انها درست طلب المراجعة المقدم من هيئة الدفاع وانها ترى ان المحاكمة شابها الكثير من التشويه. وقال احد منسوبيها في تصريحات صحفية، انه يتوقع ان تحكم محكمة المراجعة العليا ببراءة المتهم او ان تحكم باعادة ملف القضية الى محكمة الموضوع للسير في القضية بالصورة السليمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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