الشرطة تكشف تفاصيل سرقة (150) قطعة زي كنغولي بالحاج يوسف

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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كشفت تحريات الشرطة تفاصيل توقيف شابين بتهمة سرقة (150) قطعة من الزي الكنغولي .
وقال المتحري لدى مثوله أمس أمام المحكمة الجنائية بالحاج يوسف برئاسة القاضي عبد اللطيف بابكر أن الشاكي أبلغ بموجب عريضة أم مجهولاً تمكن من سرقة (150) قطعة من الزي الكنغولي ، وأن قيمة المسروقات تقدر ب(105) الآف جنيه .
وكشف المتحري للمحكمة أنهم فور تلقيهم البلاغ باشرت الشرطة تحرياتها ، ألقت القبض على المتهم الأول الذي إعترف في يومية التحري بأنه رافق المتهم الثاني الى سوق الوحدة ، بناء على طلب المتهم الثاني ، وذلك بحجة أن لديه أشباء يريد بيعها ، وأن أفراد المباحث ألقوا القبض عليه أثناء تواجده مع المتهم .
وأوضح المتحري أن المتهم الثاني إعترف في يومية التحري أن شقيقه الأصغر أحضر إليه قطعة زي كنغولي طالباً منه بيعها في سوق الوحدة ، وأنه أثناء إبرامه الصفقة مع التاجر تم القبض عليه من قبل أفراد المباحث ، مؤكداً للشرطة أن شقيقه هو من نفذ عملية السرقة .
وبحسب صحيفة المجهر ، أضاف المتحري أن النيابة وجهت بالإفراج عن المتهمين بالضمانة بعد تدوين بلاغات في مواجهتهم بالسرقة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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