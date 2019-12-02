شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يدهش المارة في الشارع العام

أدهش شابٌ من ذوي الاحتياجات الخاصة (مُتلازمة داون)، المارة في الشارع العام بمنطقة الكلاكلة شرق وهو يقف في مُنتصف شارع الأسفلت مُمسكاً بـ(حديدة) استخدمها مثل المايكروفون وظلّ يُردِّد أناشيد الثورة بصَوتٍ جَميلٍ، قائلاً: (الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية) وتارةً أخرى يُردِّد: (تسقط.. تسقط.. تسقط بس)، فيما يقوم بإطلاق صافرات من بين شفاهه أشبه بالمُوسيقى بعد كل مقطع والآخر، فيما عَلّق عدد من المارة على صوته الجميل وروحه الثورية بالرغم مِمّا يعاني إلا أنه أكثر وعياً لما حدث حوله من متغيِّرات)، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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