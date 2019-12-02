إدارة فضائية تتفاجأ بمذيعتها على شاشة أخرى دون علمها!!

تفاجأت إدارة فضائية بظهور إحدى مذيعاتها على شاشة فضائية أخرى، على الرغم من أنّ المذيعة كان من المفترض أن تقدم البرنامج الصباحي للمحطة>

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وتعود التفاصيل وفقاً لمصدر من داخل القناة، أن المذيعة التي انضمت للعمل بالمحطة منذ عام فقط، فاجأت إدارتها بظهورها على شاشة أخرى في التوقيت الذي من المُفترض أن تطل فيه عبر محطتها القديمة دُون أن ترجع للإدارة وتخبرها بانتقالها للعمل بفضائية أخرى، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)