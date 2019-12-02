أصحاب العربات الخاصة وضع (علامة الأجرة) دون العمل بها..!!

لجأ أصحاب العربات الخاصة إلى وضع علامة الأجرة دون العمل بها هرباً من مقولة (قدّام يا عم). وأكد محدثي عبد الناصر خليفة أنهم غير رافضين لتوصيل المواطنين في طريقهم، لكن رافضين طريقتهم في اعتلاء العربة ومحاولة كل منهم لحجز مقعده عنوةً واقتداراً خاصة الرجال، لافتاً إلى أنه يعمل على اصطحاب النساء وصغار السن في كثير من الأحيان، لكن تصرفات بعض الشباب جعلته كغيره يضع العلامة هرباً منهم رغم أنه لا يعمل كـ(تاكسي)، مُشيراً إلى أنه حال العديد من إصدقائه ومعارفه، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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