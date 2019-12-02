جرحى في مواجهات بين طلاب الشعبي وحركة (الحلو)

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : أخبار 56 مشاهدة أصيب “3” من طلاب المؤتمر الشعبي، إثر هجوم بالسلاح الأبيض والعصي نفذه زملاؤهم بالحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بجامعة بحري. Advertisements وقال الطالب بجامعة بحري، والذي ينتمي إلى المؤتمر الشعبي، زكريا عمر بحسب آخر لحظة، إن طلاب الحركة الشعبية المؤيدين لعبد العزيز الحلو أصروا على إقامة منشطهم السياسي أمس، رغم أن يومهم الراتب في النشاط السياسي، محدد بالأربعاء من كل أسبوع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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