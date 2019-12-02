  الأمة: لم نرشح مريم لمنصب والي الخرطوم

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة قطع حزب الأمة القومي بعدم ترشيحه لنائب رئيس الحزب مريم الصادق لمنصب والي الخرطوم، وقال نائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر ان هذا الحديث عار من الصحة، وأضاف نحن لم نرشح مريم لاي منصب ولا تهمنا الوظائف والمناصب الوزارية وغيرها. وأردف ما يهمنا هو ايجاد الرحل المناسب في المكان المناسب Advertisements وقطع برمة بحسب آخر لحظة ان ولاية الخرطوم هي سودان مصغر، يجب ان يكون بها شخصا مستقلا ذا كفاءة عالية ومحايد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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