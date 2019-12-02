الصين تفرض عقوبات قاسية على منظمات أمريكية بعد قرار ترامب الأخير

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين فرضت عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، ردا على تبني قانون هونغ كونغ.
بكين – سبوتنيك. وقالت الناطقة، في مؤتمر صحفي: “في الآونة الأخيرة أصدرت الولايات المتحدة قانون حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، متجاهلة احتجاج الصين، وهذا انتهاك خطير للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، فضلا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وقد أعربت بكين عن احتجاجها القوي في هذا الصدد. وردا على ذلك، قررت الصين فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية، بما في ذلك المعهد الديمقراطي الوطني، هيومن رايتس ووتش، فريدوم هاوس”.
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