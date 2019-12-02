عائلة المعلم أحمد الخير تنفي قبولها لأي تسوية في قضية مقتل أبنها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت عائلة المعلم الشهيد أحمد الخير قبولها تسوية في قضية مقتله على يد رجال الأمن في يناير الماضي بمدينة خشم القربة (شرق السودان) وشددت على انها لن تتنازل عن القصاص من قتلة ابنها .

وكانت معلومات متداولة على المنصات الاجتماعية ألمحت الى وجود تسوية تقودها شخصيات محسوبة على التيارات الاسلامية والتأثير على عائلة الشهيد .

وقال سعد الخير شقيق المعلم لـ(التغيير الإلكترونية) “نحن لانرضا بغير القصاص من قاتلي أحمد الخير ولم نتحدث الى احد او اي جهة حول تسوية القضية ومصممون حتى على فتح بلاغ ضد اللجنة الأمنية لولاية كسلا لأنها تتحمل مسوؤلية مقتل شقيقنا “.

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وتابع الخير ” اللجنة الأمنية التي تضم والي كسلا ومدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية ومدير الشرطة لن نتركها تفلت من العدالة سنلجأ الى النيابة لتحريك البلاغ وضمان مثولهم امام المحكمة حتى لايسمحوا بهذه الانتهاكات مجددا “.

وأوضح الخير أن القضية تسير بشكل جيد حتى الآن والمحكمة مستقلة مشددا على أن عائلة الشهيد لن تقبل أي حديث عن تسوية القضية .

(التغيير)