رئيس القضاء تفرج عن(1012) من نزلاء السجون بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير أمس قرارات بالإفراج عن (1012) نزيلا ونزيلة بعدد من السجون بالخرطوم، وشمل القرار الإفراج عن (194) نزيلة من سجن امدرمان للنساء بصحبتهن (20) طفلاً و(82) نزيلاً من سجن أمدرمان و(640) نزيلاً من سجن سوبا و(96) نزيلاً بسجن دبك، وذلك دون المساس بالحقوق المدنية أو أية إجراءات أخرى يواجهها المفرج عنهم.

وأمتدحت رئيسة القضاء خلال زيارتها لسجن أمدرمان جهود إدارة السجن في تهيئة الحياة الكريمة للنزلاء وتأهيلهم لإدماجهم في المجتمع. السوداني المادة السابقة خالد عمر لناس الوطني: قانون حل الحزب دي المناظر والفلم لم يبدأ

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