خالد عمر لناس الوطني: قانون حل الحزب دي المناظر والفلم لم يبدأ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف أن أبرز تحديات الفترة الانتقالية هي تفكيك دولة التمكين، وقال ” الجماعة بقوا يجقلبوا بعد إجازة قانون حل الحزب ــ في أشارة للمؤتمر الوطني ـ “، وأضاف” دي المناظر والفلم لسه ما بدأ “، وقال يوسف خلال مخاطبته ندوة نظمها تجمع اساتذة ومنسوبي جامعة الجزيرة بـ”النشيشيبة” أمس إن قانون تفكيك الإنقاذ ليس فريداً في عصره، مؤكداً أن القانون لم يحظر الحركة الإسلامية والإسلاميين، وأردف” في حين أن الحركة الإسلامية تفوق النازية في البشاعة” السوداني المادة السابقة حرية سلام وعدالة .. انطلاق الاحتفالات بإحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة المقالة القادمة رئيس القضاء تفرج عن(1012) من نزلاء السجون بالخرطوم

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