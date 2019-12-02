حرية سلام وعدالة .. انطلاق الاحتفالات بإحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن مجلس الوزراء انطلاقة الاحتفالات بإحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، واعتبر الفعاليات بأنها مواصلة لشحذ النضال من أجل إنفاذ مبادئ الثورة وتحقيق شعاراتها “حرية، سلام، وعدالة”.
وقال مجلس الوزراء في بيان أمس “إن حكومة الثورة تستأذن شعبها لإعلان انطلاق إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلميِّة المجيدة مع بزوغ شمس اليوم الأول من شهر ديسمبر تواصلاً حتى خواتيمه”، وأشار إلى أن نهاية الاحتفالات تتزامن مع احتفالات الذكرى الرابعة والستين لاستقلال البلاد، وأعلن المجلس أن الاحتفالات بمثابة توجيه لكل المؤسسات والدواوين الحكومية والرسمية في البلدات، القرى والفرقان، والمدن في الولايات أو في العاصمة الخرطوم، لتقوم بما يلزم، وتُقدِّم كل ما يعين، لتخرج الفعاليات والنشاطات المطروحة بالشكل المطلوب.
وأكد مجلس الوزراء أن فعاليات الاحتفال بالذكرى الأولى تركز على السلام باعتباره أولوية للحكومة الانتقالية، وقال البيان “يظل ما حققته حكومة الثورة من مطالب في الفترة الماضية مجرد شذرات مما تنتظره كل أمٍّ مكلومة وطفل متطلع وثائرة وثائر عنيد”.
السوداني
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