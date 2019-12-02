إجتماع لمركزية الحرية والتغيير بالإثنين لمناقشة ترشيحات الولاة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت قوي إعلان الحرية والتغيير عن إجتماع للمجلس المركزي الإثنين لمناقشة ترشيحات الولاة للولايات، في وقت توقعّت فيه تسليم بقية الولايات لمرشحيها خلال ساعات.

وقال إبراهيم الشيخ الناطق الرسمي بإسم المجلس المركزي في تصريح لـ(smc) أن لجنة ترشيحات الولاة وضعت عدداً من الشروط علي رأسها الكفاءة والجدارة، بجانب أن لا يزيد سن المرشح لمنصب الوالي عن (70) عاماً، فضلاً عن مراعاة ترشيحات كل ولاية، مشيراً إلي أن باب النقاش مفتوح حول مسألة تعيين الولاة بين كافة مكونات قوي الحرية والتغيير، مضيفاً أن تعيين الولاة أصبح ضرورة مهمة في ظل وجود تذمُر بعدد من الولايات بشأن تعيين ولاة مدنيين.

وفي سياق منفصل أكد الشيخ مشاركتهم في المفاوضات المقبلة التي تنطلق بجوبا في العاشر من الشهر الجاري.

smc

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