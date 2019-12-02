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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أشعلت الإعلامية الصاعدة هبة الجندي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك عقب نشرها لصور حديثة على حسابها الرسمي عبر فيسبوك تظهرها وهي ترتدي “بنطال”ضيق وملابس وصفها المتابعون بالشفافة.
وبحسب موقع النيلين فقد نشرت الجندي الملقبة بحسناء السوشيال ميديا الصور التي تم التقاطها لها أثناء جلسة تصوير وكتبت عليها (يانجمة كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر..مهرجان القدس السينمائي).
وبعد ساعات من نشر هبة الجندي للصور تسابق ناشطون ومشرفوا صفحات على تداول الصور التي صاحبتها ردود أفعال قوية وموجة عنيفة من الانتقادات.
ويرى الأغلبية من المعلقين أن الجندي إعلامية سودانية غير جديرة بالمتابعة نظراً للأزياء الغير محتشمة التي ظلت تظهر بها وترتديها.
فيما يرى الأقلية أن الإعلامية الصاعدة لم تفاجئ الرواد بجديد يذكر بل أن الجميع تعود على استايل لبسها وهي حرية شخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الحسناء هبة الجندي تشعل فيسبوك ببنطالها الضيق وملابسها المثيرة “الشفافة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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