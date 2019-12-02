تظاهرات بمدني إحتجاجاً على ندرة الخبز

الخليج 365 :

تظاهر مواطنون بمدني أمس احتجاجاً على تفاقم أزمة الخبز واغلاق عدد كبير من المخابز أبوابها أمام المواطنين، في وقت أعلنت فيه وزارة المالية بالجزيرة عن دخول عدد من المخابز (مربع) الخبز التجاري بواقع 2 جنيه للقطعة، مع تمييز المخابز التي تعمل بالتجاري بوضع لافتة كبيرة أمام المخبز المعني.

وأشارت مصادر (الجريدة) الى ان ادارة التجارة بوزارة المالية خيرت أصحاب المخابز بين العمل بالدقيق المدعوم او التجاري.