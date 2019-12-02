المحكمة الدستورية تأمر النيابة باتخاذ إجراءات قانونية ضد هارون أو إطلاق سراحه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أمرت المحكمة الدستورية السلطات المختصة”النيابة العامة” بالبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة القيادي بالمؤتمر الوطني أحمد هارون في غضون أسبوعين من صدور هذا الحكم أو إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن متحفظاً عليه في إجراءات قانونية أخرى.

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