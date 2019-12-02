لضعف الرواتب وتمييز الأجانب.. وقفة احتجاجية للموظفين السودانيين بفندق السلام روتانا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذت نقابة العاملين بفندق “السلام روتانا” بالخرطروم اليوم “الأحد” وقفة احتجاجية أمام مباني الفندق نددت بتجاهل الإدارة لمطالب الموظفين واتهمت النقابه إدارة الفندق بالتحايل على قانون العمل السوداني.

وقال الأمين المالي لنقابة العاملين بفندق السلام روتانا موسي مطر، خلال كلمته بالوقفة الاحتجاجية، إن هناك تهميش واضح للعمال السودانيين في الفندق مقارنة بالأجانب الذين يتم تميزهم على حساب السودانيين وأضاف “إن مرتبات الموظفين السودانين تتراوح مابين ١٥٠٠الي ٢٠٠٠جنيه فى حين يتم سداد المرتبات للأجانب بالدولار حتى للذين ليس لديهم خبرات”.

وشدد على ضرورة مساواة رواتبهم مع الأجانب بالفندق وأشار إلى وجود تحايل على قانون العمل ولفت الي أن الشركة ملكت شخصيات أجنبية الجنسية السودانية لشغل بعض الوظائف.

وأكد عدد من العاملين بالفندق لـ “باج نيوز” أن السودانيين بـ “السلام روتانا” يعانون من ضعف الرواتب ووصفوها بالضعيفة جداً في حين أن أقل راتب لموظف أجنبي يتعدي “400” دولار، وأكد عاملين بالفندق أن بعض الأجانب ليس لديهم أي خبرة في العمل الفندقي تم تدريبهم على أيدي موظفين سودانيين بالفندق ورغم ذلك تم منحهم رواتب تساوي أكثر من “6” أضعاف الموظفين السودانيين.

باج