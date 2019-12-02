تعاون بحثي بين السودان والصين لتطوير الزراعة

الخليج 365 :

أكّد السُّودان والصين على أهمية التّعاوُن بين الجانبين وخلق فُرص للتّبادُل المَعرفي والبَحثي بين المُؤسّسات المُتخصِّصة بالبلدين.

وقال عميد كلية الدراسات الزراعية عباس الشيخ رحمة خلال لقائه الملحق الزراعي لسفارة الصين، إنّ اللقاء بحث أوجه التّعاوُن بين الجانبين في المجال الزراعي، مشيراً إلى اهتمام الجانب الصيني بتطوير قطاع الزراعة في السودان، وشدد على ضرورة تبادل الباحثين والطلاب في مُستويات الدراسات الجامعية والدراسات العليا في المجال الزراعي، بالإضافة إلى إقامة المُلتقيات العلمية المشتركة.

وأشار المُلحق الزراعي الصيني شين زيو إلى أنّ السودان مُؤهّل زراعياً ويتمتّع بخُصُوصية اعتبارية في التعامُل في المجال الاقتصادي والزراعي، ولفت إلى أنّ التعاوُن مع الكلية في المجال الزراعي يَسهم في تبادُل الخبرات والتواصُل العلمي ودعم البحوث الزراعية بما يُساعد في تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها بالإضافة لدعم المعامل والورش للارتقاء بالجانب الزراعي، وأعرب زيو عن سعادته بتعيينه كأول ملحق زراعي في سفارة صينية بدولة أفريقية وعربية ومُشرفاً على القطاع الزراعي بأفريقيا والوطن العربي من السودان.

وأمّن الطرفان على ضرورة فتح قنوات تواصُل مع كُبرى الشركات الصينية المُتخصِّصة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، إِضَافَةً لنقل وتطبيق التقانة في الحقل الزراعي بالسودان.