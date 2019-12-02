ليس لك ولا لغيرك هذا الحق ياعبد الواحد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

لاى شخص الحق فى ان يطرح ما يؤمن به من رؤى ومايدعو إليه من أفكار لكن بشرط ان لايكون ذلك خصما على حق غيره فى العمل العام والتعاطى مع الشأن السياسي فى البلد مثلا .

نقول ذلك بشكل عام ونؤيد كل من قست عليهم الانقاذ ومنعتهم العمل السياسى وحجرت عليهم واذاقتهم الويلات وهذا الأمر بلا شك تصرف مرفوض سواء صدر عن الانقاذ أو غيرها ، ومن المعروف ان البلد عانت فى ظل حكم الطاغية الذى الغى لحظة مجيئه الاحزاب وحظر العمل السياسى وهو امر مرفوض ومستنكر ،وان كانت الانقاذ قد تراجعت فى مابعد عن ما تبنته من رؤي متطرفة وسياسة اقصاء إلا ان عار تصرفها الاول يظل يلاحقها وعلى قادتها والمتنفذين فيها دفع ثمن هذا التصرف الاخرق والخضوع لمحاكمات اقل مايمكن ان توصف به ان نقول انها لا تساوى اليسير من جرائمهم .

مؤخرا جرى الحديث عن قانون تفكيك الانقاذ وحل المؤتمر الوطنى والعزل السياسى وحدث لغط فى الموضوع وقال البعض ان هذا ما تم الاتفاق عليه وقال اخرون ان الأمر ليس بهذا الشكل ولا شك ان الموضوع ينتابه بعض الغموض لكن سيتضح قريبا الأمر بالضبط وما الذى تم التوافق عليه من الزيادة المنحولة حسب النقل والتداول.

وممن تحدثوا فى الموضوع رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الذى دعا إلى محاسبة قادة ورموز حزب المؤتمر الوطني وحظر “الإسلام السياسي” واعتبره سبب مأساة السودانيين.

وقال عبد الواحد لايمكن أن يكون هناك تنظيم تقوم فكرته قائمة على (أو ترق منهم دماء أو ترق منا دماء، أو ترق كل الدماء)، ووصف المؤتمر الوطني بأنه تنظيم قائم على إراقة الدماء، وشدد عبد الواحد على أن الثورة للتغيير وأهم ما فيها إلقاء القبض على من تسبب في الحرب ومأساة للناس .

ونقول لعبد الواحد لك الحق ان تنادى بمحاسبة المفسدين ، ومن حقك ان تطالب بمعاقبة رموز المؤتمر الوطنى وقادته الذين تورطوا فى الاجرام بحق هذا البلد وشعبه المظلوم لكن ليس لك الحق مطلقا فى الحديث عن محاربة الإسلام السياسى والدعوة لمحاربته وعزله فهذا كلام غير سليم لان أخطاء المؤتمر الوطنى لاتعطي احدا كائنا من كان الحق فى المطالبة بحظر الإسلام السياسى وعزله فمن حق الانسان ان يتبنى الرؤى التى يريد وان يدعو للفكرة التى يعتنقها ويبشر بما يعتقد ويرى انه الصواب ومعتنقو فكرة الإسلام السياسى ليسوا استثناء من هذه القاعدة ولن يستطيع عبد الواحد ولاغيره الحجر عليهم أو منعهم من العمل .