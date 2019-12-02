مكونات الحكم وبوادر خلاف جديد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مكونات الحكم فى بلادنا تعمل بسياسة التغطية على الخلافات بينها والهروب الى الامام وعدم مواجهة الحقيقة بشجاعة ونقاش القضايا محل التنازع وحلها وصولا الى مستقبل أفضل للبلد ولمسيرة مكونات الحكم بشكل اساسى .

من قبل جرى خلاف كبير بين مكونات الحكم حول الوثيقة الدستورية واللغط الواسع حول تعديلها من عدمه وما هى المعتمدة والتى اتفقت عليها الأطراف المشكلة للتحالف الحاكم وكان الخلاف واضحا بينهم وهم يتهمون بعضهم بعضا باخفاءالحقيقة فى مشهد أخاف الناس من تفكك هذا التحالف الهش ، وتجاوزت الأطراف هذه الازمة وخرجوا منها يمنون انفسهم ان تكون آخر الازمات ولكن جاء الخلاف يطل برأسه مجددا وفى اكثر من

موضوع وسنأخذ نماذج فقط ونكتفى بها فى هذا الباب .

قيادات بارزة فى قوى الحرية والتغيير قالت انها سوف تسلم المخلوع لمحكمة الجنايات الدولية وخرج البرهان ليقول بوضوح انهم لن يسلموا البشير ولاغيره للاهاى وهذا الحديث الواضح ابرز حجم الاختلاف بين مكونات الحكم وووجه برهان بقوله هذا ضربة محكمة للتحالف الهش ، ولما تنقض أيام واذا بالضربات تتجدد على تحالف العسكر والمدنيبن أو بالاحرى هذه المرة بين المجلس السيادى ومجلس الوزراء فى موضوع قانون تفكيك الانقاذ ومسالة العزل السياسى اذ تحدث قادة الحرية والتغيبر عن حل المؤتمر الوطنى وحظره من النشاط ولكن السيد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان قال إن نسخة قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو التي تداولها عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شملت فقرةً تتضمّن العزل السياسي لمدة عشر سنوات لرموز حزب النظام البائد؛ غير صحيحة.

ونشر الفكي علي صفحته في الفيس بوك النسخة الصحيحة من القانون وقال ان تلك النسخة التي تم تداولها لم تكن حاضرةً خلال تداولهم في الاجتماع المُشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء.

واوضح ان القانون المُجاز من قِبَل الاجتماع، قادرٌ على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سَنِّه مؤكدا ان الحملة الإعلامية المنظمة التي صاحبت مجريات ذلك الاجتماع، والتي بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك؛ كان هدفها إحداث ارتباكٍ في المشهد وإدخال الشكِّ في نفوس الثوار، لذلك نجدها انتقلت بعد إشاعة استقالته إلى الزعم بأن أعضاء المجلس السيادي من العسكريين رفضوا خلال الاجتماع إجازة القانون، وعمدوا إلى نشر صورة غير رسمية للقانون مُصحَّحة بالقلم الأحمر، زاعمين أنها تحفظاتهم.

إنه لامر خطير ان يصطرع الحلفاء وتبرز مشاكلهم للعلن ويقوم كل طرف بتكذيب الاخر مما يزيد الحلف هشاشة على هشاشته وضعفا على ضعفه وينذر ببوادر اتساع دائرة الخلاف الذى سيزيد معاناة الناس فهلا جنبنا بلادنا هذا البلاء