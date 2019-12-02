سياسي سوداني: من يعلن تبعيه الجبل الأصفر له ستكون حلايب وشلاتين للطرف الآخر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الدكتور فرح إبراهيم العقار، رئيس منبر النيل الأزرق، إن قضية “الجبل الأصفر” ترتبط ارتباط وثيق بترسيم الحدود التاريخية بين مصر والسودان وعلى رأسها مثلث حلايب وشلاتين، فمن يعلن تبعيه الجبل الأصفر له، ستكون حلايب وشلاتين للطرف الآخر.

وأضاف في حديث لـ”سبوتنيك”، قضية حلايب وشلاتين قديمة وتاريخية ووصلت إلى المحاكم الدولية، وهذه القضية مرهونة بالعلاقات السياسية بين الجانبين، عندما تهدأ وتتحسن العلاقات لا تثار القضية وفي حال التوتر تطفو إلى السطح من جديد وتثار إعلاميا.

وأشار رئيس منبر النيل إلى أن تلك القضية ستظل معلقة سياسيا، لكن العلاقة التاريخية والوطيدة بين الشعبين لن تتأثر بتلك الأحداث.

وأوضح “عقار” أن “إقامة دولة أو مملكة في الجبل الأصفر يحتاج إلى شرعية بالإضافة إلى المقومات الرئيسية للدول وهى غير متوفرة في هذا المكان،

لذا فهناك صعوبة كبيرة في إقامة المملكة المزعومة ولكن ليس مستحيلا، ولا أعتقد كما يردد البعض بأنها جزء من صفقة القرن”.

Advertisements

سبوتنيك