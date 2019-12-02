رئيس مجلس السيادة: صنعنا التغيير ولن نخذل الشعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن التزام القوات المسلحة بحماية ثورة ديسمبر المجيدة حتى تبلغ أهدافها ومراميها.

وقال البرهان لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية أمس إن “القوات المسلحة صنعت التغيير وهي التي ستحميه وتوصل الشعب السوداني إلى مبتغاه وبتاريخها الناصع لا يمكن أن تخذله أبداً وستظل عصية على كل استهداف بعيدة عن المزايدة على كل مواقفها”، وأضاف أن القوات المسلحة انحازت إلى جانب الشعب من منطلق واجباتها الوطنية وبتماسكها وبقائها على قلب رجل واحد نجحت الثورة، مشيرا إلى تضامن كافة مكونات القوات النظامية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد عبر هذا التغيير الذي يهدف لبناء السودان دون تحيز أو تمييز تعلو فقط قيمة المواطنة التي هي أساس الحقوق.

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